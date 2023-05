Charleroi: le dessin de Catherine Dieu, thérapeutique et artistique

Catherine Dieu, 44 ans, est licenciée en philosophie. Elle s’intéresse à la créativité sous toutes ses formes et à fonctionnement de l’esprit humain. Jeudi dernier, elle a participé au Pitch Café de Charleroi afin de présenter son projet, dans le but de trouver des partenaires culturels et pédagogiques et des lieux d’exposition. "Je suis en reconversion professionnelle, j’écris et je dessine. Le dessin a été une véritable thérapie pour moi et j’ai envie de partager mon expérience car l’expression créative peut vraiment aider les gens en cas de difficultés", explique l’artiste.