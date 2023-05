Charleroi: coupable de 12 vols, il conteste le jugement

Durant cette très courte période, Pierre a volé tout et n’importe quoi. On parle de maquillage, de barre chocolatée, mais aussi d’un ordinateur portable, d’une voiture Ford Focus et d’un sac Valentino.

Une échappatoire facile

Ce mardi matin, à la barre, Pierre a reconnu être l’auteur de certains vols. Pour les autres faits, le prévenu invoque une perte de souvenir ou jure ne pas en être le responsable. Mais le dossier regorge de plusieurs éléments: des reconnaissances sur un panel photo, des images ou encore un flagrant délit.

La défense insiste sur la période compliquée traversée par Pierre avec une certaine dépendance à l’héroïne aux moments des faits.

Pour encadrer le père de famille (qui signale avoir arrêté de consommer depuis plusieurs mois), un sursis probatoire est suggéré par son avocat, pour encadrer au mieux l’opposant.

Pour le parquet, la confirmation de la peine de 30 mois de prison est sollicitée, afin de faire la leçon à Pierre. "Il n’a déjà pas effectué une peine de travail et se trouve en état de récidive. Il ne respecte pas les cadeaux qu’on lui offre", insiste la substitute du procureur.

Jugement le 23 mai.