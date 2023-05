Charleroi: une femme condamnée pour coups et blessures sur sa fille

Les faits se déroulent dans un sensible contexte familial et d’alcool. "Elle m’avait porté des coups, et je lui en ai porté aussi. Elle voulait fuguer et retrouver son petit ami à Fontaine-L’Évêque. Mais j’ai voulu la retenir", confie la prévenue.

La femme n’a pas tenu compte d’une première lettre d’avertissement envoyée par le parquet et a récidivé.

Après avoir formé opposition au jugement, Cindy espère obtenir une mesure de faveur au lieu des 8 mois de prison. Une suspension du prononcé, mesure de faveur la plus favorable, est plaidée.

Au parquet, compte tenu du contexte particulier et du problème d’alcool présent du côté de la prévenue, on préfère la mise en place de conditions probatoires. Jugement le 19 mai