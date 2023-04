Vie de famille au château à Charleroi: chasse au trésor et visites guidées au château de Monceau-sur-Sambre

Planté à l’entrée du parc Nelson Mandela, le château de Monceau-sur-Sambre est évidemment l’un des marqueurs visuels de l’ouest de Charleroi. Construit au XIVe, reconstruit au XVIIe, il arbore depuis des allures de grosse demeure seigneuriale. Là aussi, Louis XIV aurait séjourné et la légende prétend que le Roi-Soleil a tant apprécié les écrevisses des cours d’eau tout proches que des cageots entiers en auraient été fréquemment importés à Versailles. Le parc sera lui aussi au cœur des animations de ce lundi premier mai, avec notamment une chasse au trésor et des jeux pour enfants, de 10h à 17 h. Les visites guidées sont programmées à 11 h, 14h et 15 h 30, elles ne sont accessibles que sur réservation, via www.cm-tourisme.be .