Coup de filet parmi les trafiquants de cannabis de Charleroi: 22 mandats d'arrêt

Après le joli coup de filet organisé et mené par la police judiciaire fédérale (PJF) de Charleroi, le parquet de Charleroi et la police fédérale sont revenus en détail face à la presse sur cette vaste opération policière jamais menée sur Charleroi. Mercredi, 44 perquisitions ont simultanément eu lieu à Charleroi et Liège (40 à Charleroi et 2 à Liège). 600 policiers ont été déployés à différents endroits. "Il y a eu le renfort de policiers d’Eupen, de Bruxelles, mais aussi des unités spéciales. C’est un message de satisfaction puisqu’il s’agit-là de la plus grande opération policière menée à Charleroi et la plus grande depuis des années en Wallonie", se félicite Éric Snoeck, directeur général de la police judiciaire fédérale.