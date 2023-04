Gosselies: il vole une voiture car il ne veut pas renter chez lui à pied

Il ne voulait pas marcher

En vain, le prévenu essaie de mettre en route le moteur de l’Audi. Encerclé par des témoins qui empêchaient la voiture de quitter les lieux, Louka a opté pour la course à pied. Juste après la tentative d’extorsion, la police est alertée et déploie les gros moyens pour mener une véritable chasse à l’homme. "L’hélicoptère de la police fédérale est déployé, ainsi que plusieurs équipes qui sillonnent les environs." Dans un abribus, un possible suspect est découvert. Le profil décrit par la victime correspond et dans la sacoche, les policiers découvrent le parfait attirail du voleur: cagoule, arme airsoft et couteau pliable.

Privé de liberté, Louka passe directement aux aveux. Oui, il a bien tenté de dérober l’Audi Q3. La raison est interpellante. "Je ne voulais pas marcher et rentrer à pied chez moi. Alors je me suis décidé à voler la voiture et je comptais la garder pour moi", confie-t-il à la police. Au parquet, une réaction forte de la justice est sollicitée pour des faits aussi graves. Trois ans de prison sont requis, sans s’opposer à un sursis probatoire.

Pas bien dans sa peau

À la défense, c’est une peine de travail qui est plaidée pour des faits "inexplicables" commis par un jeune homme pas en forme, qui avait déjà pris un rendez-vous chez un psychiatre parce qu’il se sentait persécuté et pensait que des gens lui voulaient du mal. Jugement le 16 mai prochain.