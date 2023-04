Arrestation immédiate à Charleroi : il forme opposition et... ne se présente quand même pas au tribunal

Entretemps arrêté par la police alors qu’il se trouvait dans la nature, Jacques a comparu une première fois devant le tribunal correctionnel de Charleroi, le 25 janvier. Ce jour-là, le tribunal "recevant" son opposition au jugement, Jacques a eu le droit de retrouver la liberté. Le 15 février dernier, Jacques devait venir s’expliquer sans faute mais, à cette date, l’avocat de l’opposant a sollicité le report du dossier, tout en représentant son client.

Une seconde arrestation immédiate

La semaine dernière, alors que le dossier devait être évoqué en la présence de Jacques, sans faute, il a une nouvelle fois fait faux bond à la justice. Son avocat qui assurait sa défense a mentionné qu’il se trouvait sans instruction de son client. Comme requis par le parquet, l’opposition a été considérée comme non avenue. Jacques devra bien purger les six années de prison initialement prononcées et devra, une nouvelle fois, être immédiatement arrêté. Notons qu’il sera prochainement jugé pour une autre affaire: le viol d’une personne âgée.