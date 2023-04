Zone TIBI: les collectes de déchets du premier mai sont avancées au saledi 29 avril

Les communes concernées par ce changement de jour sont: la section de Lodelinsart, pour l’ensemble des déchets collectés (sacs blancs, sacs verts, PMC, verre et papiers/cartons) mais aussi Dampremy et Marchienne-au-Pont pour les sacs blancs et verts. La zone Fleurus 1, qui reprend Wanfercée-Baulet et Lambusart, est également impliquée pour les sacs blancs et verts, les papiers et les PMC. Enfin, sur Aiseau-Presles, soit les quatre villages d’Aiseau, Presles, Roselies et Pont-de-Loup, les collectes déplacées sont celles des collecteurs à puce gris et vert ainsi que les sacs PMC.