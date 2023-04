Charleroi: la Ville va sensibiliser sa Police à plus sévir envers les véhicules trop bruyants

Or, si la pollution de l’air, celle de l’eau, les atteintes à la faune, la flore et au réseau alimentaire sont largement surveillées, c’est beaucoup moins le cas de la pollution sonore: s’il existe différentes sources d’émission (chantiers, trafic aérien), un rapport récent de l’Agence Européenne de l’Environnement met en exergue le bruit lié au trafic routier. Concrètement, des usagers n’hésitent pas à faire pétarader leur pot d’échappement, à pousser la musique à fond, et ce sans aucune considération pour les riverains qui peuvent être dérangés ou réveillés sur leur parcours. À cela vient encore s’ajouter le phénomène des rodéos urbains. Le bourgmestre Paul Magnette a confirmé l’existence dans le règlement général de police de mesures permettant d’opérer la saisie administrative de véhicules bruyants. "Plusieurs articles de ce règlement en lien avec la loi sur la fonction de police autorisent la confiscation, mais uniquement dans le cas de flagrants délits: il peut s’agir de pétarades de moteurs, d’accélérations non justifiées par des circonstances exceptionnelles de trafic. En journée comme la nuit." Magnette s’est promis à veiller à ce que les policiers de la zone y soient sensibilisés, afin de les inciter à opérer des saisies. Selon le chef de groupe C +, "La ville de Gand l’a fait quatorze fois en six mois. Cela a contribué à apaiser le bruit ambiant, à améliorer la qualité de vie et le bien-être en ville." Charleroi pourrait -devrait même – s’en inspirer.