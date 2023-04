Charleroi: la motion du Conseil communal en soutien aux travailleurs de Delhaize prend tout son sens

La question se doit d’être posée: quel est le sens pour une ville de se mêler d’affaires qui ne relèvent pas de ses compétences directes ? De débattre de sujets qui concernent d’autres niveaux de pouvoir ? Le bourgmestre Paul Magnette l’a rappelé, ce lundi au conseil communal de Charleroi, à la faveur de la discussion sur la motion de soutien aux travailleuses et travailleurs de Delhaize élaborée par le PS et le PTB. "Il s’agit d’envoyer un message." À la fois aux autorités politiques fédérales confrontées -empêtrées – dans ce conflit, et aux partenaires sociaux qui sont mis dos à dos après huit semaines d’un dialogue de sourds. Pour s’indigner du sabordage en règle du modèle belge de concertation sociale. Du mépris absolu de la multinationale dans sa communication. Et des dangers que l’issue de ce conflit fait peser sur l’équilibre fragile du commerce intégré dans notre pays. Qui ne veut y voir que la stigmatisation de la franchise, la perte d’influence des syndicats, la violation de l’autonomie privée n’a absolument rien compris, ou fait mine de ne pas comprendre: c’est un choix de société qui se joue. C’est aussi le retour de bâton d’une politique de développement de l’offre commerciale que les gouvernements ont encouragé pendant des décennies, à tous niveaux de pouvoir, pour créer de l’emploi et encore de l’emploi, de la richesse et toujours plus de richesse. Il ne s’agit pas de faire le procès du capitalisme mais d’admettre que le trop est l’ennemi du bien. On a délivré trop de permis en Belgique. Or, trop de concurrence finit par tuer la concurrence.