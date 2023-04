Charleroi: l'association Shop In C milite pour la gratuité du parking en rue le samedi

La gratuité du stationnement reste un argument de séduction pour les amateurs de shopping. "Les centres commerciaux hors du centre-ville l’ont parfaitement compris", observe Fabrizzio Padovan, président de l’association de commerçants Shop In C active dans le cœur de ville. "C’est ce qui nous a amenés à réfléchir à un moyen de l’offrir nous aussi." Et la bonne idée a émergé. Elle consiste à ouvrir gratuitement l’accès à certaines zones payantes le samedi. Le président de Shop In C a listé les capacités: l’intra-ring dispose de 5400 places, dont 2070 dans les parkings en ouvrage (Moulin, Inno, Rive Gauche et Digue). En voirie, il y en a 3325 : 945 en zone rouge à durée limitée à 2h, 80 magenta pour des stationnements de maximum 30 minutes, 1100 en zone orange et 1200 en verte. "Notre association a donc soumis la proposition d’organiser la gratuité sur ces deux dernières catégories d’emplacements. Ce sont ainsi 2300 places qui pourraient être mises à disposition des clients." Une capacité supérieure à celle des grands pôles commerciaux. Et le tout à quelques minutes de marche à pied des magasins.