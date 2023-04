Charleroi: deux cultures de cannabis découvertes dans sa cave

Une peine de prison requise, au départ

Outre ces deux découvertes, Mario était également en aveu d’avoir vendu "de temps en temps" des pacsons de cannabis. Mais pas que… "Il avait également confirmé extraire l’huile de cannabis pour en faire des crèmes et avait aussi incité sa maman à fumer du cannabis en raison de sa maladie."

Et en juin 2022, après une courte accalmie, Mario a replongé dans sa dépendance et a fait l’objet d’un contrôle Bob, en juin dernier. "On a retrouvé sur lui cinq sachets de cannabis et à son domicile 79 grammes. Il s’était subitement retrouvé face à des problèmes financiers", confirme la substitute Schampaert.

Déjà condamné en 2006 pour des faits similaires à 18 mois de prison, Mario risquait gros face à la justice. Une peine de 15 mois de prison avait, dans un premier temps, été requise contre celui qui jurait "ne plus être le même dealer que dans le passé". Pour éviter une nouvelle condamnation sur son casier judiciaire et pour définitivement soigner sa dépendance, une intégration au sein de la chambre de traitement de la toxicomanie a été proposée et acceptée par Mario.

Le parcours de plusieurs mois est couronné de succès. Mario semble avoir décroché et devra continuer sur sa lancée. Vu la réussite et le travail accompli par le prévenu, un sursis simple est désormais requis par le parquet.

Jugement le 22 mai.