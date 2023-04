Extinction des feux à Charleroi: quel impact sur la sécurité ?

Mais Charleroi continue à véhiculer cette image négative, comme l’a déploré le conseiller PS Maxime Felon. Anticipant le conseil communal du mois de mai prochain qui sera entièrement consacré à cette thématique, la sécurité a suscité de vifs échanges ce lundi.

Extinction, encore ou stop ?

D’abord, le MR par la voix de son chef de groupe Nicolas Tzanetatos a questionné la volonté de la ville de prolonger pour un an, jusqu’en mai 2024, les coupures d’électricité nocturnes entre minuit et 5h du matin. Dans une délibération récente, le collège a en effet adopté cette mesure d’application en semaine, et donc pas les week-ends ni jours fériés.

Quel impact sur la sécurité ? Échevin en charge de la Mobilité et de la Transition écologique, Xavier Desgain a rappelé que l’extinction de l’éclairage épargnait les lieux de centralité: tous les centres urbains des anciennes communes restent éclairés la nuit, ainsi que les zones d’activité nocturne comme les hôpitaux, l’aéroport. Selon lui, on ne constate pas d’augmentation des faits délictueux. Pas plus qu’ailleurs. Ce choix politique a d’ailleurs été fait par 83 autres communes en Wallonie dont Mons, Binche, La Louvière, Tournai, pour des raisons d’économies.

Dans le top 5 des villes d’Europe les plus dangereuses ? "Fake News"

Rejoint par la cheffe de groupe PTB Pauline Boninsegna, le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard et l’indépendant Nicolas Kramvoussanos, le chef de file MR l’a souligné: l’obscurité renforce le sentiment d’insécurité. Un sentiment qui a d’ailleurs contribué à hisser Charleroi dans le top 5 des villes d’Europe les plus dangereuses, a-t-il épinglé un peu plus tard: c’est la base de données participative Numbeo – un site créé par un ancien ingénieur serbe de Google – qui a attribué ce titre à Charleroi, à partir d’impressions d’utilisateurs.

Ce site n’est ni certifié, ni contrôlé. Comme l’a souligné Paul Magnette, des impressions ne constituent en rien des indicateurs fiables. Surtout sur des échantillons réduits. "Ici en l’occurrence, c’est du grand n’importe quoi. Le sondage a reçu en trois ans 109 contributions dont on ignore l’origine, soit 30 par an. Je regrette que vous n’ayez fait aucune vérification à propos de ce site. Je pense que vous êtes tombé dans le piège grossier d’une fake news."