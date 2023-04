Charleroi: tabassée, puis violée par son compagnon

Ce jour-là, après avoir consommé pas mal d’alcool et de cannabis chez le père de sa compagne, Abdou se montre insistant auprès d’elle. "Ils ont quitté les lieux pour gagner l’appartement de la victime vers 23h. Le prévenu insistait auprès d’elle, voulant baiser. À plusieurs reprises, cette dernière refuse", confirme le parquet.

Mais Abdou n’en démord pas et entend bien assouvir ses pulsions sexuelles. Après avoir reçu une cannette au visage par la victime, le prévenu se montre extrêmement violent en décochant des coups de poing au visage de la jeune femme.

"J’ai eu mal au cœur"

Sous la contrainte des coups, cette dernière se laisse faire et subit un viol. "Et pendant l’acte, elle a encore pleuré et ça n’a pas plu au prévenu, qui lui a encore asséné des coups. Vu que ça trainait, elle lui a demandé d’arrêter, mais il a une nouvelle fois usé de coups", ajoute la substitute Broucke.

Le calvaire de la victime prend finalement fin quand elle se réfugie au domicile de sa maman. Abdou, lui, s’est sagement endormi dans le fauteuil.

Interrogé sur son comportement interpellant, ignoble et violent, Abdou admet "un petit peu" des gifles, dit-il avant de finalement admettre avoir "eu mal au cœur" pour sa victime. Pour le viol, le prévenu n’en démord pas et jure qu’il s’agissait d’un acte sexuel consenti. "Mais c’est vrai qu’avant, elle avait dit non." Où est le consentement ? Abdou a visiblement du mal avec cette notion judiciaire.

Sans avocat, il espère forcément un acquittement pour l’agression sexuelle. Déjà condamné par le passé pour des violences conjugales, l’homme pourrait écoper d’une peine de 4 ans de prison, comme le souhaite le parquet. Jugement le 22 mai.