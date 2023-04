Charleroi: il reçonnait avoir violé sa belle-fille de 9 ans mais minimise les faits

Atteinte d’un retard mental qui lui cause un âge mental estimé entre 4 et 6 ans, la mineure dévoile que Fabian "lui demandait de prendre son sexe en main pour le masturber et se faisait aller sur elle." L’ex-beau-père soulevait également la jupe de sa belle-fille pour y placer sa tête et lui lécher le sexe. Ce lundi après-midi, face au tribunal à trois juges qui juge les délits correctionnels les plus graves, Fabian admet sa culpabilité. Mais selon lui, c’est bien sa victime "qui allait vers lui" alors que lui ne parvenait "pas à la repousser."

En audition, le prévenu a reconnu une vingtaine de viols et d’attentats à la pudeur en trois ans et demi de temps. Et l’inquiétude est de mise du côté du parquet, compte tenu de l’attitude et des déclarations très alarmantes émises par Fabian sur les relations entre adultes et enfants. "Il dit notamment qu’il ne voit pas où est le problème si un adulte a une relation sexuelle avec un enfant si les deux en ont envie, sans oublier ce qui vient d’être dit avec la victime qui allait vers lui", insiste la substitute Malorgio. Malgré l’absence d’antécédent judiciaire de Fabian, la magistrate tire la sonnette d’alarme et veut protéger à tout prix la société. Une peine de 7 ans de prison ferme est donc requise.

Du côté de la défense, cette peine de prison requise est jugée "choquante". Même si depuis son audition en 2021, Fabian ne semble pas avoir entamé le moindre suivi spécifique pour se soigner, il en est demandeur. Un sursis probatoire est sollicité. Jugement le 22 mai.