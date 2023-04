Charleroi: accro à la drogue, il harcèle et menace ses parents

Entre 2020 et septembre 2021, Ludovic adopte un comportement violent le conduisant tout droit à des ennuis judiciaires. À l’époque, le jeune homme est englué dans une profonde toxicomanie et pour pouvoir assurer sa consommation, il s’en prend d’abord à sa maman et à son beau-père. Les deux personnes, nées en 1959 et en 1963, sont victimes de harcèlement et de menaces écrites. "Ça va chier si je n’ai pas de réponse, la police ne sera pas toujours là", écrit notamment le fiston dans ses SMS.