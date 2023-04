Charleroi: 4 ans à vendre de la cocaïne et du cannabis

Au vu de ces éléments, des écoutes téléphoniques sont mises en place. Et le résultat positif ne se fait pas attendre. "Il y a plusieurs communications avec des clients, mais aussi avec Fatih", souligne le parquet. Quel est le rôle de ce dernier ? Selon Kamel, l’homme l’aurait véhiculé à plusieurs reprises pour des livraisons pour obtenir en échange "un petit quelque chose".

Ce lundi, Kamel et Fatih ont comparu face à la justice. Le premier prévenu admet son activité lucrative entre 2018 et 2022. Arrivé en Belgique peu de temps auparavant, Kamel affirme s’être lancé pour pouvoir payer son loyer, s’habiller, se nourrir, etc. À ses côtés, Fatih conteste avoir formé une association avec Kamel. "C’est possible que j’aie effectué deux, trois courses pour lui. Mais sans réellement savoir ce qu’il faisait", confie Fatih.

Pour le substitut Foisson, un signal ferme doit être envoyé à Kamel compte tenu de la longueur de la période infractionnelle. 24 mois de prison, avec sursis, sont requis. Pour Fatih, étant donné son rôle secondaire, mais déterminant, 18 mois de prison avec sursis sont sollicités.

Jugement mi-mai.