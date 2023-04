Une augmentation salariale non contractuelle pour Julie, qui détourne 30.000€ à son employeur

C’est en août 2020 que le manège suspect opéré par l’employée de la Clinique Dentaire de la Digue à Charleroi a été repéré par la gérante. “C’est avec certitude que c’est la prévenue qui a détourné l’argent”, lance Me Schreder, avocat de la clinique. Au fil du temps, et avec une confiance déconcertante, Julie a détourné de plus en plus d’argent. “À un moment, on a été jusqu’à 500 euros par mois de détournement”, précise le substitut Bury au parquet.