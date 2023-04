Trentenaires, tourné à Charleroi et diffusé dès ce dimanche sur Tipik

La série Trentenaires est composée, pour le moment, de 24 épisodes de 26 minutes environ et s’articule comme un film choral dont l’un des dénominateurs communs est l’amitié qui unit les personnages. Les téléspectateurs pourront s’identifier facilement à l’un ou à l’autre de ceux-ci et se retrouveront aussi dans leurs parcours de vie. Des joies et des peines liées à la trentaine, des amours fidèles ou volages et les aléas de la vie y sont dépeints avec justesse et sur un rythme soutenu, avec une bonne dose de musique en perspective.

Du côté de la RTBF, on se réjouit de l’entreprise qui devrait fédérer un large public. "C’est la 3e série en production après Baraki et Fils de… C’était pour moi un projet coup de cœur", a résumé Arnaud Laurent, responsable éditorial de Tipik. On n’a jamais autant tourné en Wallonie et cette carte postale de Charleroi devrait offrir une belle opportunité à la Ville.