Charleroi: quatre projets repris dans la programmation Feder 2021-2027

Parmi les membres du collège communal de Charleroi, il en est un qui se réjouit de voir plusieurs dossiers de sa compétence directe ou de son périmètre d’attributions validés par le gouvernement wallon: c’est l’échevin Xavier Desgain. En charge des Bâtiments, de la Transition écologique, de la Mobilité et de l’Emploi, il pointe quatre projets retenus dans le cadre de la nouvelle programmation Feder 2021-2027. Primo: la rénovation énergétique de l’hôtel de ville de Charleroi et de la maison citoyenne de Marchienne-au-Pont. "Quinze millions d’euros vont y être investis, dont 7,5 financés par l’Europe et la Wallonie, pour en réduire l’empreinte carbone", souligne-t-il. Il est prévu de renouveler les toitures, remplacer les châssis, notamment. Des améliorations qui devront être conformes aux exigences de l’agence wallonne du Patrimoine, l’hôtel de ville de Charleroi étant classé au Patrimoine exceptionnel de la Wallonie. "Maintenant que nous avons le feu vert, nous allons désigner un auteur de projet pour affiner les choix." On le sait: la remise en conformité incendie de l’imposant bâtiment fait également l’objet de l’élaboration d’un nouveau marché public de travaux. "Ce marché avait été attribué dans le passé à une entreprise qui a déposé le bilan. Il a donc fallu tout reprendre à zéro et relancer la procédure", explique l’échevin.