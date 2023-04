Charleroi les Bains: la réouverture au public, c'est dès ce 15 mai

L’ouverture de la piscine en plein air de Charleroi-les-bains est annoncée pour ce 15 mai. Cette année, il faudra encore compter sur des nouveautés qui réjouiront tant les nageurs sportifs que ceux qui veulent s’amuser et se rafraîchir. Horaires, nombre maximum de visiteurs, occupations des terrasses, la saison 2023 offre de nombreux changements. "Suite aux remarques des nageurs sportifs souhaitant en profiter un maximum avant de se rendre au travail, nous avons décidé d’avancer l’heure d’ouverture. À partir du 15 mai, les nageurs pourront profiter de la piscine de 19h à 21 h. La pleine saison est du 26 juin, soit deux semaines avant les congés scolaires jusqu’au 27 août de 10h à 14h et de 14 h 30 à 18 h 30. Bien entendu, si le temps le permet, nous serons ouverts au public les mercredis après midi et les samedis et dimanches de 11h à 19h sans périodes ", explique Antoine Tanzilli, directeur de la RCA.