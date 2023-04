Charleroi: Ville et Eden organisent trois Quartiers Libres, ces 9, 11 et 13 mai

C’est donc sans devoir y réfléchir longuement que la Ville comme l’Eden ont décidé de relancer le processus, malgré la fin de la période d’urgence de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Ces nouveaux Quartiers Libres s’inscrivent, de plus, dans la réforme du calendrier scolaire: "Nous aurons trois rendez-vous pendant la seconde semaine des vacances de printemps, dans une formule plus réduite mais pas moins riche, avec des animations pour les enfants, une guinguette, une fanfare et un grand spectacle".

Ces trois journées démarreront sur le coup de 14 heures, le grand spectacle est prévu vers 18 h 30, après une petite animation musicale. Première escale, le mardi 9 mai, à la cité de l’égalité, à Marchienne-Docherie, rue du Pays Noir. Le spectacle, en soirée, sera proposé par De Cuyper contre De Cuyper. Le jeudi 11 mai, c’est à la cité Poffé, rue des Porions, à Montignies-sur-Sambre, que les Quartiers Libres vont s’installer, avec, en point d’orgue, le show Prologue de la compagnie Soif Totale. Samedi 13 mai, enfin, la Cité des Sarts, à la rue des Sarts, à Couillet, va vibrer grâce au spectacle In Petto de la compagnie Okidok.

Ces Quartiers Libres seront rehaussés par la mobilisation des enfants, à travers les moments ATL: "Des ateliers créatifs sont organisés, lors des accueils temps libres dans les quartiers concernés, explique l’échevine Julie Patte. Cette fois, les enfants confectionnent des cartons d’invitation, qu’ils pourront offrir à leur famille, leurs amis, leurs voisins, afin de les convier à ces Quartiers Libres". Ces après-midis de convivialité et de culture s’annoncent donc d’office comme de vrais succès, à tous les niveaux. Le directeur de l’Eden, de son côté, revient sur la voilure réduite des rendez-vous: "Les éditions précédentes nous l’ont prouvé ; les Quartiers Libres prennent place en plein cœur des habitations des gens et donc, y rester plusieurs jours de suite, ce n’est pas forcément l’idéal pour la vie des riverains, au quotidien". C’est pourquoi Ville et Eden concluent sur cette promesse: après ces nouveaux Quartiers Libres de printemps, viendra tout de même le Quartier Libre de l’été: "Là aussi la réforme du calendrier scolaire a influé sur nos décisions. Les grandes vacances sont un peu plus courtes, nous allons concentrer les Quartiers Libres en un unique grand événement, un mini-festival culturel. Ce sera du 5 au 9 juillet, dans le superbe parc Bivort, à Jumet", conclut Fabrice Laurent.