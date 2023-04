Charleroi: le directeur régional du TEC évoque les grands lignes du futur plan de transport

Laurent Blanchart, il s’agit d’une véritable refonte de l’offre de transport. Quel en est l’enjeu ?

Répondre à la demande et anticiper son évolution. La mobilité est au cœur du développement de Charleroi Métropole. Ainsi, le territoire de notre société d’exploitation a été découpé en cinq zones de redéploiement: chacune va faire l’objet d’une analyse et d’une réorganisation. Il faut mettre le TEC Charleroi en capacité de rencontrer les besoins qui vont émerger dans les années à venir en repensant toutes les lignes existantes: ouverture du nouveau GHdC sur le site des Viviers à Gilly en 2024, disparition de plusieurs cliniques, reconversion du site de la Porte Ouest à Marchienne Monceau (stade de foot, quartier militaire), cité des métiers, BHNS, extension de la ligne de métro M5. Nous devons le faire en tenant compte de nos ressources…

Comment procédez-vous ?

On ne prend pas une carte sur laquelle on modifie comme ça le trajet d’une ligne de bus pour l’adapter aux changements, c’est un peu plus compliqué (rires) ! Toute une procédure a été définie, sous l’égide de l’autorité organisatrice des transports, l’AOT. Les acteurs de la mobilité et de sa régulation y sont associés, il est aussi prévu de consulter les citoyens puis bien sûr d’évaluer la mise en œuvre. C’est un long processus, minutieux, participatif. Nous avons commencé par le quadrant Nord-Ouest de Charleroi Métropole (jusque Chapelle-Lez-Herlaimont et Courcelles), l’avis de la population et des usagers vient d’être collecté. Objectif: opérationnaliser en 2024, comme pour le plateau Nord (Pont-à-Celles, Les Bons Villers, Fleurus). On va continuer à avancer zone par zone, le sud Hainaut constituera la dernière phase avec un diagnostic en 2026, et une opérationnalisation en 2029-2030.

Que représente aujourd’hui l’offre de transport du TEC Charleroi ?

Nous exploitons 77 lignes de bus et quatre de métro sur une longueur de 1161 kilomètres. Au total, notre réseau de transport compte 3213 arrêts. Pour les desservir, nous disposons de 413 bus et 45 rames dont quatre viennent d’être modernisées. Plus de 16 millions de kilomètres sont ainsi parcourus en moyenne chaque année au bénéfice de quelque 18 millions d’usagers, chiffre basé sur le nombre de validations.

Le bus à haut niveau de service (BHNS) est-il un élément clé du projet de refonte de l’offre ?

Je confirme ! Si l’on veut décongestionner le centre-ville de Charleroi pour y réduire les émissions de CO2 et améliorer la qualité de vie, il n’y a pas de plan B. Les busways existent déjà à l’étranger. C’est un mode de transport que nos autorités politiques ont décidé de développer ici en Wallonie, il représente un vrai pari de décarbonation. Le BHNS ouvre donc un nouveau chapitre de notre histoire, c’est un projet stratégique essentiel ! Dans le même esprit, nous mettrons en service dès le mois de juin deux nouvelles lignes de bus pour renforcer la connexion de l’aéroport de Charleroi aux gares SNCB, vers Fleurus et Luttre/Pont-à-Celles.

La refonte de l’offre ne touche pas qu’aux trajets…

Non bien sûr, elle concerne aussi la fréquence, l’amplitude horaire, l’infrastructure et même la capacité de transport. Si on recourt par exemple à un bus articulé, on peut embarquer beaucoup plus d’usagers, 160 par service. Ça change tout. De même, la ville de Charleroi souhaite élargir les plages de circulation du métro. Actuellement, l’exploitation s’arrête à 20h, c’est trop tôt. Si l’on veut recruter de nouveaux usagers (étudiants de promotion sociale, public de spectacles, clients de l’Horeca), il faut la prolonger en soirée…

Disposez-vous déjà de tous les éléments pour concevoir le futur plan de transport ?

Nous en avons certains, nous avons également des promesses de financement du gouvernement, notamment pour les coûts liés à l’extension de la ligne de métro M5 vers le site des Viviers. Mais il y a encore des inconnues. Les lever progressivement va nous permettre d’avancer dans de bonnes conditions de visibilité. Enfin, nous devons phaser notre plan de transport à l’évolution de l’aménagement du territoire, et donc aux masters plans de la ville et de Charleroi Métropole. Tout cela est en lien avec les projets qui émergent: nouveaux quartiers, entreprises, etc. Et des projets qui disparaissent, comme le parc Legoland. En conclusion, le plan de transport du TEC va s’inscrire dans celui de mobilité de Charleroi Métropole, en cours d’élaboration. Il y a du pain sur la planche de notre service d’étude interne !