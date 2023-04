Charleroi: une violente dispute à cause de plantes

Quatre préventions sont reprochées, ce mard, à Daud, un prévenu originaire de Russie et installé à Charleroi. Tout d’abord, entre mars 2021 et janvier 2022, il aurait menacé un autre Carolo de "lui couper la tête et les jambes, et que s’il ne savait pas ce que c’était de jouer avec des Tchéchènes, il allait l’apprendre".