Charleroi: le Plan hivernal 2022-2023 du relais social a parfaitement fonctionné

Ça n’avait rien d’une blague au goût douteux, pas de poisson collé dans le dos: c’est ce premier avril que le dernier plan hivernal en date s’est achevé. Le processus, faut-il le rappeler, est chapeauté par le Relais social de Charleroi et ses partenaires: il vise l’accueil des personnes sans-abri pendant la période la plus rude de l’année, en tendant au maximum vers une accessibilité 24 heures sur 24. Ce plan 2022-2023 avait démarré le premier novembre dernier. Il est maintenant temps pour ses parties prenantes de dresser le bilan de l’opération, avec ce double paradoxe: un "succès" de fréquentation des structures mises en place signifie la réussite et le bien-fondé du plan hivernal mais trahit aussi combien le sans-abrisme et la précarité restent des problématiques importantes.