Charleroi: le dealer refuse de dénoncer son boss

Le 30 mai, un dispositif est mis en place autour de l’habitation désignée par l’informateur. Les premières recherches sur les plaques d’immatriculation associées à Pascal renseignent la présence d’une Mercedes et d’une Porsche. Bien loin des ressources financières connues du Carolo. À 14 h 10, un premier mouvement est constaté. "Une personne toxicomane entre dans l’habitation. Et plusieurs minutes après, une femme va à la rencontre du prévenu." Interpellée quelques mètres plus loin, cette dernière confirme avoir acheté de l’héroïne à Pascal.

La Mercedes de Pascal est cernée par les policiers. À l’intérieur, c’est le jackpot. "Les agents retrouvent un pistolet d’alarme, deux GSM dont un avec le numéro de téléphone fourni à la police ainsi que huit boulettes de cocaïne (9 grammes) et 23 boulettes d’héroïne (32 grammes). Dans la sacoche appartenant au prévenu, 1 040 € en liquide sont découverts", ajoute le parquet.

En toute transparence, Pascal passe directement à table et reconnaît avoir repris une activité de vente depuis janvier 2022. La Mercedes ne lui appartient pas et il joue le rôle de "nourrice" et de "sous-dealer" pour un boss à cause d’une dette de plus de 10 000 €. Par crainte de représailles, Pascal refuse de donner le nom de son patron et préfère plonger à sa place. Une peine de minimum 2 ans de prison est requise.

À la défense, on espère un sursis probatoire pour canaliser le réel problème de Pascal: sa dépendance aux deux produits stupéfiants. Jugement mi-mai.