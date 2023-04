Oui, avec une pointe d’appréhension et beaucoup de fierté, car le Bois du Cazier, c’est l’un des éléments de l’identité wallonne. J’en suis directrice adjointe depuis 2001, un peu avant son ouverture. Je m’y occupe de la gestion des ressources humaines et de l’organisation d’événements. J’entrerai officiellement en fonction le 2 mai. Et je sais que je peux compter sur une équipe formidable !

Quels sont les projets qui vous tiennent le plus à cœur ?

Replacer la figure féminine au cœur de la découverte du site. Dans ce cadre, nous avons été les premiers en Belgique à adapter l’expo "Les femmes à la mine" présentée au centre historique minier de Lewarde dans le nord de la France. Plus tard, anticipant les journées du matrimoine, nous avons rendu hommage aux travailleuses des charbonnages, les hiercheuses, glaneuses, trieuses. Souvent invisibilisées, les femmes ont accompli des tâches admirables. Je pense aux assistantes sociales, aux infirmières lors de la catastrophe…

Vous combattez aussi en faveur de la protection des sépultures des mineurs…

Ce sont les soldats de la bataille du charbon, nous avons envers eux un devoir de mémoire. Cela m’a amené à écrire aux communes de Charleroi Métropole pour les sensibiliser à la conservation de ces tombes. Un classement d’intérêt historique local est possible, certaines communes l’ont fait. Il faut le généraliser !

Quel est votre plus beau moment ?

Avoir pu contribuer à sortir de l’anonymat des mineurs inconnus. Malheureusement, la procédure d’identification des victimes n’a pas abouti dans tous les cas, notamment pour Michele Cicora qui est à la base de cette recherche inédite en Belgique ! Lors de la reconnaissance des corps, il y a eu des erreurs. Et chacune d’elle prête à des conséquences très lourdes pour les descendants.

Et le pire moment ?

Perdre les témoins de la catastrophe a été chaque fois un déchirement. Leur parole était précieuse, ils nous manquent.

Quels sont désormais les grands défis à relever pour le Bois du Cazier ?

Continuer à moderniser le site et rajeunir notre public. Nous nous y employons de diverses manières: recours à des moyens de découverte interactifs, comme les escape games ou le jeu de réalité virtuelle en cours de développement. Nous allons aussi revoir toute la scénographie du musée de l’Industrie, dans le même esprit que celle de l’espace 8 août. Le lien du charbonnage avec la nature et les terrils proches est un autre facteur d’attractivité.