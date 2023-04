Beaucoup de choses me relient à ce site de mémoire: mes études d’historien d’abord, avec un intérêt particulier pour l’histoire sociale et industrielle de Charleroi à laquelle j’ai commencé à consacrer une thèse en tant que jeune chercheur dans les années 1980. Ensuite, mon lieu de vie. J’ai grandi ici dans cette ville et j’y ai acquis une maison à 500 mètres du Bois du Cazier. En tant que secrétaire général de l’ASBL "Archéologie Industrielle de Charleroi", j’ai œuvré à la création du premier musée de l’Industrie aux Forges de la Providence devenues le Rockerill. L’idée de transférer ce musée à Marcinelle est venue de Jean-Claude Van Cauwenberghe, président de l’ASBL. Le Bois du Cazier me passionne depuis toujours: j’ai commencé à y organiser des visites en 1992, avec d’anciens mineurs. Ce site et moi étions faits quelque part l’un pour l’autre.

Sa conservation n’était pas gagnée d’avance…

En effet. Dans les années nonante, des promoteurs immobiliers voulaient y implanter une grande surface, les bâtiments en ruine auraient pu disparaître. Grâce aux fonds Feder, le site a été littéralement ressuscité, arraché à une lente agonie. Je suis fier d’avoir contribué à en faire un lieu de conscience classé à l’Unesco avec trois autres anciens charbonnages wallons. Et le premier pôle de tourisme du pays noir en termes de fréquentation, devant le musée de la Photo.

Votre meilleur moment ?

Il y a eu tant d’émotions. Je dirais la reconnaissance mondiale. Nous sommes devenus un site de renommée internationale, nous avons accueilli des chefs d’État et visiteurs de plusieurs continents. Le Bois du Cazier reste plus particulièrement attaché à l’identité italienne: 136 des 262 victimes de la catastrophe venaient d’Italie.

Quels sont les grands défis du futur ?

Nous devons renforcer nos liens avec l’histoire du travail et des migrations, en créant un centre d’interprétation autour de cette thématique. Il faut aussi nous moderniser en nous inscrivant encore davantage dans le numérique, avec des expériences interactives susceptibles d’attirer un public rajeuni.

D’autres projets vous attendent. ?

Oui, Paul Magnette m’a demandé de travailler à la conception d’un musée d’histoire de Charleroi qui serait hébergé à l’hôtel de ville. Notre cité a vécu une histoire extraordinaire, c’est un peu l’anthropocène de la révolution industrielle. Et un berceau du socialisme. Cette histoire mérite d’être mieux connue.