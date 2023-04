Charleroi: déviations routières dès ce jeudi, pendant sept jours, autour du rond-point de Hublinbu

Trois déviations sont mises en place dans la zone. La principale amènera le flux routier depuis la rue Dupierreux au rond-point de la N5, la route de Philippeville, la rue de Nalinnes, la rue Trieu Plaqueu et la rue des Fougères, dans les deux sens. Deux déviations secondaires sont aménagées, pour les habitants: par l’avenue du Panorama, l’avenue des Trois tilleuls et la rue de la Prévoyance ainsi que par l’avenue de l’Europe, la rue de l’Amérique et la rue Cité Jardin.