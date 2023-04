Quai 10: deux stages pour les enfants pendant les vacances de printemps

C’est dans ce contexte que le Quai 10 propose deux possibilités de stage, pendant la seconde semaine de vacances, du 8 au 12 mai. Les plus jeunes, âgés de 6, 7 et 8 ans vont s’essayer à une technique ancestrale et fascinante: le kamishibaï. Art traditionnel populaire du Japon, où il est pratiqué depuis le 8e siècle, le kamishibaï, c’est ce théâtre narratif à base de papier découpé ; un "guignol" où les silhouettes illustrées et colorées remplacent les marionnettes à fils ou à gaines. Chaque jour, de 10h à 16h (avec possibilité de garderie dès 9 h), les jeunes stagiaires confectionneront la totalité de leur kamishibaï, depuis la création de l’histoire jusqu’à la découpe et l’animation des décors et personnages en papier. Les boissons et collations sont offertes par le Quai 10, le repas de midi doit être prévu par l’enfant (un repas maison pourra être réchauffé sur place). Il est conseillé de s’habiller en vêtements pouvant être salis. La PAF est de 100 €, réservations à l’adresse charlotte@quai10.be.

Les pré-ados, de 10 à 14 ans, vont pouvoir, eux, se focaliser sur un aspect important du Quai 10: le jeu vidéo. Le stage de cinq jours permettra aux jeunes de découvrir les étapes créatives qui donnent naissance à un jeu vidéo inédit. C’est l’objectif: en totale création, chacun terminera ce stage avec son Game Design Document, la feuille de route qui reprend toutes les idées, concepts artistiques et données techniques permettant d’aboutir à un produit programmé, fini. Ce stage se déroule de 10h à 16 h, avec garderie dès 9h et jusqu’à 17 h. Boissons et collations sont offertes par le Quai 10, les enfants doivent apporter leur repas de midi. La PAF est de 80 € par participant, réservations via ejv@quai10.be.