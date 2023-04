Le parquet reprochait au prévenu du proxénétisme immobilier, des viols, une séquestration et une traite d’êtres humains sur deux prostituées.

En deux ans, Nicolas a empoché la coquette somme de 50 000 €, en sous-louant deux chambres de son appartement à Marcinelle à deux prostituées, pour 250 € la chambre/semaine. Le tout, alors que le loyer du logement s’élevait à peine à 550 €/mois.

C’est grâce à deux interventions policières au domicile du prévenu que les agissements de ce dernier ont été mis en lumière. La première intervention, le 30 août 2021, a fait les premières lignes de l’actualité. Deux femmes, qui exerçaient une activité de prostitution, ont été sauvagement agressées à coups de marteau. "L’une est malheureusement décédée, l’autre fut grièvement blessée", rappelait le parquet.

Quasiment un an jour pour jour après cette macabre découverte, une jeune femme a détaillé son calvaire aux policiers. "Elle a fait une tentative de suicide et elle confie qu’elle a de gros problèmes avec le prévenu et que ce dernier la séquestre. Elle est contrainte de se prostituer et de louer une chambre." Une seconde femme, présente sur les lieux, confirmait l’existence "de viols à répétition, sous peine de subir la violence verbale ou physique de Nicolas ou de se voir menacer d’être jetée à la porte."

Seul le proxénétisme immobilier n’était pas contesté par Nicolas, qui disait s’être fait payer "pour une fois", alors qu’il fréquente des prostituées depuis 15 ans. Une peine de 8 ans de prison était requise, avec la confiscation des 50 000 € empochés illicitement.