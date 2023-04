Charleroi: l'association Shop In C va tester sa nouvelle grande braderie du 27 au 29 avril, à Rive Gauche, Ville 2 et à la ville-basse

Il n’en fait pas mystère: la question de la braderie s’est posée dans les termes du stop ou encore. "La décision a été prise de miser sur un weekend festif qui avait du sens, celui qui précède le premier mai et où l’Inno organise ses jours fous: du jeudi 27 au samedi 29 avril, nous allons donc mettre le paquet pour faire de Charleroi la destination d’une expérience singulière, avec du shopping bien entendu, mais aussi de l’horeca, de la culture, des animations." Comme l’explique le directeur de Rive Gauche Pierre Foucart, trois têtes d’affiche vont y contribuer, en dehors des offres spéciales et réductions proposées par les commerçants. "La première, c’est la gratuité du parking en voirie, et en voirie seulement, pas dans les parkings en ouvrage, pendant deux heures. Grâce à l’appli de stationnement seety avec laquelle Shop in C a négocié, les usagers pourront bénéficier de cette gratuité inédite dans tout l’intra ring, y compris en zone rouge." Deuxio: le retour du festival des arts de la rue "Les Fantaisies" qui avait vécu sa première édition l’an dernier. Le samedi 29, la ville se mettra au diapason et aux couleurs de ce show itinérant entièrement gratuit. Les artistes se produiront en extérieur et dans le complexe de Rive Gauche de 11 à 18h. Enfin, cerise sur le gâteau: un concours doté de 16 grands prix, dont un weekend complet à Charleroi -nuitée avec petit-déjeuner, repas, visite de musée, sortie au théâtre, bons d’achat. Et quinze journées découverte avec de l’Horeca, des réductions, le tout offert par des membres de Shop in C. Pour participer au concours, il faudra présenter un ticket de caisse d’au moins 20 euros dans un magasin participant, ou au desk de Rive Gauche. "Nous avons opté pour des billets à gratter, avec la complicité d’opérateurs du tourisme, du divertissement et de la culture comme le MBA, le Musée de la Photo, le BPS22, le Quai 10, le Marignan, l’Ancre. Sans oublier le Sporting de Charleroi." Une promesse: le concours ne fera pas de perdant. Il y aura au minimum des bonbons à gagner mais aussi 500 bons à valoir pour une séance gratuite de cuistax cet été, car des cuistax seront mis en circulation dans le quartier de la place Verte.

Soumise à évaluation, cette braderie inédite est appelée à se limiter à une par an, avec un weekend du client au début octobre. Bloquez vos agendas. Et venez faire les courses et la fête en ville à partir du 27 !