Charleroi: la vague de la Young Fest déferle sur la place de la Digue, ce 6 mai

Sur la place de la Digue, l’après-midi sera consacrée à l’information des jeunes, avec des stands de sensibilisation à plusieurs problématiques de société, dont la protection de l’Environnement et la conduite sous influence d’alcool ou de stupéfiants. Mais le divertissement ne sera pas oublié non plus: soit physique, avec des terrains de pana-soccer et de basket-ball ainsi qu’un parcours de skateboard, soit plus posé et artistique, avec des initiations au jeu de rôle et un micro ouvert à l’expression libre.

En amont, un stage technique, coordonné par l’ASBL "MJ Music" permettra à plusieurs jeunes de se préparer à œuvrer dans les coulisses de la soirée: cette Young Fest 2023 se terminera sur un grand festival musical, qui sera donc partiellement assuré par des jeunes eux-mêmes aux postes techniques. Sur scène, se succéderont de nombreux jeunes artistes des environs et de plus loin: Ça kick avec Tarik, F4B4, Mazzy & Tyzen, Sewa, Cestcalvin, Kabooms, Gloomy & Lusty, Noa sans H, DJ Noah, Captain Roshi, Sifaka, Swiiitch et SkaPilsBurger.

L’échevin de tutelle, Karim Chaïbaï, qui compte la Jeunesse dans ses compétences, est impatient: "C’est une réelle opportunité de pouvoir compter sur nos jeunes de la façon dont on le fait dans le cadre de cette grande journée. Ils seront vraiment au four et au moulin. Ils auront participé à la création de l’événement, à l’organisation sur place et se produiront même, pour certains, sur scène, dans le cadre du festival". Il se dit conscient d’avoir "beaucoup de chance de pouvoir compter sur le réseau des opérateurs Jeunesse présents dans tout Charleroi pour permettre cet encadrement hors normes. Ils réalisent un travail d’encadrement et de collaboration titanesque. Nous pouvons en être fiers !".