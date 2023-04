La traditionnelle collecte de vélos se déroule ce samedi 22 avril 2023, de 9h15 à 17h. Il s’agit de la 16e édition de la grande collecte de vélos organisée en collaboration avec l’ensemble des intercommunales wallonnes de gestion des déchets.

Les recyparcs concernés par l’opération sont:

– Charleroi II (Ransart), rue des Raspes ;

– Farciennes/Aiseau-Presles/Châtelet (FAC), rue Odon Godart à Farciennes ;

– Montigny-le-Tilleul (Landelies), chemin de la Falgeotte.

"Pour faire à nouveau la joie d’autres citoyens, cette collecte vise tout type de vélos (VTT, vélos de course, etc.), de toute taille. Seule condition: le vélo doit être en bon état général", communique l’intercommunale.

Les associations locales sont invitées à venir en fin d’après-midi ce samedi 22 avril afin d’emporter les vélos qu’elles souhaitent réemployer.

Tous ces acteurs ont un point commun: une dimension sociale. Les vélos qu’ils récupèrent sont vérifiés par leurs soins avant d’être remis en circulation, essentiellement via des ventes en seconde main à petit prix ou pour des mises à disposition dans des projets spécifiques.

Grâce à cette collecte et à travers des partenariats locaux avec le secteur associatif, ces vélos connaîtront une seconde vie grâce aux dons des citoyens. Depuis la première édition de cette collecte en 2007, ce sont ainsi plus de 57 000 vélos qui ont repris la route, dont plus de 3 000 en 2022 sur l’ensemble des recyparcs wallons.