Charleroi: des coups à la buvette et en rue

"Je reconnais que quand je bois, je me conduis comme un connard et j’ai du mal à m’arrêter." Cette phrase lancée en audition par Lyes résume à juste titre le contexte entourant les deux scènes de coups et blessures reprochées à ce dernier par la justice. En septembre 2021 et en juin 2022, l’attitude du prévenu a nécessité une intervention policière.