Charleroi: un "starter fund" est relancé pour soutenir les jeunes TPE

Afin de mieux rencontrer les besoins de financement d’entreprises en phase de démarrage, Sambrinvest et Charleroi Entreprendre viennent de s’associer dans une opération de reboot de l’ancien fonds de capitaux d’amorçage de l’invest, créé voici trente ans. "Il s’agit de rendre plus efficient cet outil de développement économique", expliquent Grégoire Dupuis et Denis Lesoil, respectivement directeur général de Sambrinvest et directeur de Charleroi Entreprendre. L’accès sera réservé à des TPE (moins de 10 travailleurs) existant depuis moins de trois ans, en dehors des pôles sectoriels qui disposent déjà de leurs propres fonds (Life Science, Digital, Engineering) et d’entreprises du commerce de détail, de l’Horeca pur et de la construction pure. "Les moyens affectés à ce dispositif sont ceux de l’ancien fonds de capitaux d’amorçage, soit près d’1,2 million d’euros", selon Grégoire Dupuis. Parmi les conditions pour y accéder: être en personne morale, c’est-à-dire en société, et présenter un produit ou un service innovant. Cela tout en ayant souscrit à un accompagnement validé par Sambrinvest. "Les banques privées exigent des garanties qui peuvent aller au-delà des capacités des porteurs de projet, constate Denis Lesoil. C’est donc un facteur d’exclusion non négligeable. Notre fonds entend aider les starters à décoller avec des prêts à taux réduits d’un montant maximal de 100 000 euros, libéré par tranches de 25 000 €."