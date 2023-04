Charleroi: retour de la Halle aux créateurs, ce 28 mai

Une nouvelle fois la Ville s’associe avec le collectif CAP6000, CAP pour Créateurs, Artisans et Producteurs. L’idée est donc de rassembler une fois de plus en un lieu unique et à une date donnée, toutes les personnes désireuses de prendre part à cette belle vitrine professionnelle éphémère. Les inscriptions restent d’ailleurs possibles jusqu’au 20 avril, via le formulaire disponible sur le site de la Ville, www.charleroi.be.

Le grand public, lui, sera accueilli, gratuitement, de 10h à 18 h. Il est déjà acquis que les produits présentés toucheront, entre autres, au textile, à la bijouterie, au mobilier, à la cosmétique mais aussi à la forge et aux spiritueux.

L’échevine de tutelle, Babette Jandrain, qui compte l’Artisanat dans ses compétences, souligne: "La Halle des créateurs, artisans et producteurs de chez nous s’intègre dans la stratégie de la Ville visant à développer l’artisanat sous toutes ses formes. Pour rappel, le plan de développement de l’artisanat prévoit trois grands axes: booster l’accompagnement des structures existantes, comme CRC ou Composite ; augmenter les canaux de vente et, enfin, développer la promotion de nos artisans. La Halle des CAP, avec sa mixité des formes d’artisanat proposées, constitue, en ce sens, un événement de première importance dans la région".