Charleroi: l'ensemble Octurn teste son nouveau projet au PBA avant d'entrer en studio

Le jazz fait partie des missions du Palais des Beaux-Arts. En ce soir du 20 avril, l’écrin de la place du Manège va proposer une expérience rare au public: assister à un concert du nouveau projet de Bo van der Werf et de l’ensemble Octurn. Un projet qui vivra là, ainsi que la veille à Bozar à Bruxelles, ses deux premiers concerts, avant enregistrement en studio, du 21 au 24 avril. Les artistes s’attaqueront à la partition du Trio à cordes de Sandor Veress, élève de Bartok et prof de Ligeti et improviseront autour de celle-ci. Réservations via www.pba.be .