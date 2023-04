Charleroi: le Dockin cherche un concessionnaire pour son futur espace Horeca

Dès janvier 2024, Sambrinvest sera de retour dans l’intra-ring, dans un immeuble flambant neuf de 4000 mètres carrés sur six étages. Le Dockin est en construction à l’angle du quai Rimbaud et de la rue Bastion d’Egmont, face à l’auberge de jeunesse. La volonté est d’y accueillir au rez-de-chaussée un concept Horeca novateur, privilégiant les circuits courts. C’est dans ce cadre qu’un appel à candidatures vient d’être lancé. "En tant que catalyseur du développement économique à Charleroi, notre objectif au travers du projet Dockin est de contribuer à la redynamisation de la partie basse de la Ville actuellement en pleine mue. Selon nous, avoir une offre Horeca variée et qualitative est essentiel d’une part pour le redéploiement du centre-ville, mais aussi pour créer un vrai lieu de vie pour les entreprises de Dockin et des alentours. Nous sommes à la recherche d’un super-projet qui va venir dynamiser tout le quartier", explique le directeur général de Sambrinvest Grégoire Dupuis.