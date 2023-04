Charleroi: les coulisses d'une opération anti-deal à la Ville Haute

Une demi-heure plus tard, les troupes sont déployées en rue. Le PSO est à vélo et en voitures de patrouille, le fourgon se tient prêt à intervenir pour cueillir les dealers et les placer dans une cellule sécurisée mobile à l’arrière. Quelques agents sont en civil, dans les rues, pour observer le manège et les va-et-vient. Mais nous, on suit Paul Magnette, venu pour suivre l’opération, jusqu’à la "control room" dans la tour de police.

Dans la control room, un grand écran, où s’affichent les caméras de sécurité de la police, est piloté par un opérateur, pendant qu’une policière fait le relais radio avec les équipes en rue. Le commissaire, qui dirige l’opération, s’installe au milieu et la veille commence. Sur le périmètre donné, il y a 20 caméras qui fonctionnent ; deux sont hors-service en raison d’une coupure de courant due aux travaux de rénovation.

Au bout de quelques minutes à peine, un premier deal est repéré. Trois personnes, entre 20 et 40 ans, habillées en jogging et blousons sombres, sont vite repérées. Comportement, attroupement, regards furtifs autour d’eux : le manège attire l’attention quand on sait quoi chercher. Sur l’écran, en passant de caméra en caméra, on suit leur parcours jusqu’au boulevard Janson. Là, un client arrive. Ils discutent, mais la transaction ne prend qu’une poignée de secondes. Quelques boulettes de cocaïne sont échangées. Les caméras ont tout vu : ordre est donné d’intervenir.

Sur l’écran, on suit la scène : un policier en civil arrive et intime à l’un des dealers de s’arrêter. Il se fait bousculer par un deuxième du groupe, un second policier arrive à son secours, les trois finissent au sol. Quelques secondes plus tard, les renforts arrivent : trois voitures, dont sortent six policiers en uniforme, sont sur le groupe et séparent leurs collègues et les dealers. Un troisième larron sera interpellé quelques mètres plus loin par une quatrième patrouille qui guettait au coin de la rue. Sur le trottoir d’en face, les caméras repèrent le client, qui fait semblant de rien et regarde l’intervention. Sur les indications du commissaire depuis la control room, une équipe va le cueillir également : "Souvent, pour s’en sortir, ils confirment qu’ils ont acheté et à qui ils ont acheté, ça aide à la procédure", nous dit-on. Un des membres du trio se déplaçait en voiture, qui a été fouillée par le chien renifleur.

Sur l’ensemble de Charleroi, il y a plusieurs centaines de caméras de la police en activité. Régulièrement, des opérations "anti-deal" spécifiques sont menées. À la Ville Haute, la drogue la plus dealée est la cocaïne. À la Ville Basse, c’est plutôt l’héroïne.