Charleroi: jouer au Monopoly géant à Ville 2

Si le principe du célèbre jeu américain demeure, sa dimension ne sera pas sa seule particularité. "Il s’agit d’une édition adaptée à Ville 2, explique Marie Falisse, marketing officer de Ville 2. Avec l’accord de Hasbro, propriétaire du jeu, ce sont 28 de nos commerces qui seront représentés, du plus petit au plus important, mais tous sont “mis en vente” au même prix…" On retrouve ainsi, par exemple, aussi bien la FNAC, Yves Rocher et Le Brasse-Temps que le Comptoir du thé et À Fleur De rives sur pied d’égalité.

Autre différence: le jeu proposé s’inspire de la version Monopoly Speed, de façon à limiter les parties à 45 minutes. Ce qui permettra d’organiser six parties différentes entre 14 et 19 h, chacun des quatre jours. Comme les parties sont conçues pour être jouées par équipes (quatre) de deux joueurs, 192 joueurs pourront participer. Un mode de fonctionnement par équipes qui vise une participation des familles ou d’amis. Mais à une condition: l’inscription préalable via un lien accessible sur la page Facebook de Ville 2 et sur les totems placés dans le centre commercial. Enfin, contrairement au Monopoly classique joué en famille, les parties seront dotées de cadeaux, de bons d’achat ou de réduction pour un montant de 50 € par équipe gagnante.

Ce qu’on peut déjà dire, à une dizaine de jours de l’animation, c’est que cette première belge au sein du groupe Shopping Center Company, qui développe 44 centres commerciaux en Europe, est déjà un succès. "L’action a été lancée ce mardi sur Facebook, et il ne reste déjà plus de place que pour quatre équipes, rapporte ce jeudi la responsable marketing. Si on est super-complets, on pourra ajouter une séance de plus par jour, soit quatre." Les malchanceux pourront un peu se consoler au travers du "grand Monopoly des commerçants" impliquant les 110 enseignes de Ville 2, et ce dès à présent: à chaque achat d’au moins 15 €, tout client reçoit un QR code lui permettant de tenter sa chance sur un site Internet dédié. Le veinard se voit offrir une dotation à retirer dans une des boutiques du centre commercial. "Depuis le lancement, mercredi, plus de 600 personnes avaient déjà participé en une journée."