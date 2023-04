Affaire Jean-Yves Wargnies: Domenico Puddu reconnu coupable d'assassinat, de menaces et de port d'arme

L’avocat général François Demoulin avait requis la culpabilité de l’accusé pour l’assassinat et les menaces. Le représentant du parquet avait noté que Domenico Puddu avait été condamné à plusieurs reprises dans le cadre de conflits de voisinage. "Ces condamnations démontrent qu’il existe un risque de récidive".

L’avocat général a aussi rappelé que l’accusé a été condamné, dans les années 90, pour port d’arme et non pour détention. "Cela démontre qu’il a exhibé ses armes devant ses voisins, contrairement à ce qu’il dit".

Enfin, le jour des faits, l’homme s’est rendu, armé, chez son voisin et a tiré sans prononcer le moindre mot en direction de Jean-Yves Wargnies. "Il s’y rend non pas pour parler, mais parce qu’il a déjà construit et élaboré son projet criminel", a insisté l’avocat général, pour qui la préméditation est un cas d’école.

Après le premier tir, qui n’a pas atteint la victime, Domenico Puddu s’est absenté durant deux minutes. Il a descendu la rue, puis l’a remontée. L’avocat général pense qu’il cherchait une autre voie pour atteindre Jean-Yves. "Il recharge son arme, revient dans la cour, monte à l’échelle et fait feu. Ce n’est ni de la colère, ni de la rage. C’est l’aboutissement de son projet criminel".

Comme Jean-Yves Wargnies avait pris la fuite vers la rue de Bayemont, Domenico l’a suivi et a lui tiré une balle dans la tête. Pour l’accusation, "une balle dans la nuque, c’est une exécution".

Les avocats de la défense, ont plaidé dans la foulée. Ils n’ont pas contesté les faits, mais ont présenté une analyse différente sur la circonstance aggravante de préméditation.

Selon Me Thomas Puccini, la version livrée par l’accusé lors de la reconstitution est crédible. "Il n’a pas décidé, ce jour-là, en se levant, d’aller assassiner Jean-Yves Wargnies. Cette matinée est troublée par le bruit d’une disqueuse. Il décide de se rendre chez son voisin, avec une arme en main, pas totalement chargée".

Domenico Puddu serait "parti en vrille" au moment où Jean-Yves Wargnies lui a dit qu’il avait appelé la police. Il a alors tiré des coups de feu.

Le débat sur la peine aura lieu vendredi.