"Elle m’a dit non avec un sourire" : poursuivi pour deux scènes de viol sur sa compagne, le Carolo ne s’est pas remis en question

Fin août 2021, l’ex-compagne de Damien (17 ans) dépose plainte à la police. Accompagnée par une éducatrice, la jeune fille dénonce deux viols dont elle a été victime le 1er août. "Après un premier rapport sexuel consenti, elle ne voulait pas d’un second rapport sous la douche. Plus tard dans la journée, elle a été forcée de faire une fellation", explique la substitute Garcez. Via ce dépôt de plainte, la jeune victime espère éviter le même traumatisme à d’autres jeunes filles.