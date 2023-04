Charleroi: le retour des soirées Yes, We Dance, à Charleroi danse

Mises sur pied par un collectif carolo qui porte le même nom, Yes, We Dance met donc à disposition de ses danseurs d’un ou plusieurs soirs, le plateau sur lequel s’exprimer en toute liberté de mouvement. Ni esprit de compétition comme dans certaines danses de salon ou de pratiques urbaines, ni niveau minimal exigé. Pour un plaisir de danse total, hors des injonctions et des attentes, ces soirées se déroulent sans aucun accès possible à des boissons alcooliques ou alcoolisées. De plus, si les soirées se vivent de manière mixte, dans un respect sans équivoque, certains rendez-vous peuvent être réservés à un public exclusivement féminin. Cette fois, ce sera le cas de la session du mois de mai.

L’équipe du collectif accompagne les participants de manière souple avec, au début et à la fin de chaque session, une mise en mouvement, un retour au calme et un moment d’échange. Les trois prochaines soirées Yes, We Dance se dérouleront aux Écuries de Charleroi danse, boulevard Mayence, ces samedis 21 avril, 27 mai et 17 juin ; à chaque fois, de 19 heures (fin de l’accès à 19 h 15) à 22 heures. La PAF est de 15 € par soirée, par adulte (5 € par soirée pour les moins de 25 ans), avec une formule abonnement pour les 3 soirées à 30 €. Réservations viale site www.charleroi-danse.be.