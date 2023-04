Charleroi: la Ville renforce sa lutte contre la harcèlement scolaire

Trois ans après le suicide de la jeune Maëlle à l’institut Saint-Joseph à Jumet, une élève de 15 ans victime de violences à l’école, le phénomène reste plus que jamais d’actualité. Pour y faire face, il y a d’abord la cellule de concertation locale (CCL) sur le bien-être. "Active dans le secondaire depuis 2019, elle s’est dédoublée cette année pour couvrir nos écoles fondamentales", souligne Julie Patte.

Mission: identifier des stratégies pour apaiser l’ambiance en milieu scolaire, améliorer l’accrochage, prévenir les violences et accompagner les démarches d’orientation. "Une première réunion a été organisée en mai 2022 regroupant 28 écoles fondamentales, 2 centres PMS, 2 services d’action jeunesse en milieu ouvert, les équipes mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les facilitateurs intervenant dans le cadre du décret intersectoriel jeunesse-enseignement. Au cours de cette année scolaire, la structure a commencé à prendre sa vitesse de croisière. Il est hautement probable que de nouvelles directions d’écoles s’y joignent l’an prochain ainsi que d’autres intervenants."

Deuxième outil: le centre de référence et d’intervention harcèlement (CRIH). Mise en place voici un an, cette structure a pour vocation d’offrir une aide et un accompagnement individualisé aux jeunes confrontés à des situations de harcèlement, ainsi qu’à leurs parents ou aux professionnels de l’enseignement. Basé à La Louvière, le CRIH couvre aujourd’hui un vaste territoire regroupant 30 communes en Hainaut, dont Thuin et Charleroi. "Le projet a été porté par le service Sophia dans la région du Centre, ainsi que par l’ASBL Les Mots de Tom. Avec l’appui de notre ville, il a pu se concrétiser", explique la Première échevine. Gratuit pour les écoles et le public (à l’exception des consultations psychologiques pour lesquelles une participation est demandée), il articule son travail sur trois axes: la prise en charge des victimes et des cas de harcèlement en milieu scolaire et non scolaire, l’objectif étant de faire cesser les violences et les souffrances qu’elles causent. Enfin, le CRIH propose un suivi et un soutien des victimes et de leur entourage par le biais de conseils juridiques, accompagnement social et thérapeutique. "Dans les mois à venir, une antenne spécifique devrait voir le jour à Charleroi", annonce Julie Patte. Aucune échéance n’est encore fixée pour concrétiser ce projet mais la décision de principe est prise.