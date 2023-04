Charleroi: la Ville embauche pour lutter contre le décrochage scolaire

En marge des dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire, la ville de Charleroi a mis en place des outils de réduction du décrochage. Depuis 2016, le projet "Amarrages" vise à combattre ce phénomène dans les centres éducatifs communaux secondaires (CECS) et de formation en alternance (CEFA). "Amarrages" devenu "Amarrages +" cible les 15-24 ans qui comptent des durées d’absence injustifiée de plus de 9 demi-jours pour les mineurs et plus de 20 demi-jours pour les majeurs, il peut s’agir de décrochages ou d’abandons de scolarité.