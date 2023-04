Charleroi: Ben Klock au Rockerill, ce vendredi 14 avril soir

La musique techno est au cœur du projet musical, culturel et communautaire du Rockerill depuis sa création. Les soirées Flashforward, qui drainent des spectateurs de toute la Belgique et d’au-delà, le rappellent régulièrement. Ce vendredi 14 avril, la prochaine du genre mettra à l’honneur le DJ allemand Ben Klock, résident du Berghain, fondateur du label Klockworks. Il sera précédé par les trois résidents du Rockerill: Cédric, Fabrice Lig et Globul. La PAF est toujours de 20€ par personne, début des prestations à 22 h. www.rockeill.com .