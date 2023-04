Force est de constater que tout opposait Domenico Puddu et Jean-Yves Wargnies, voisins depuis septembre 2015.

Jean-Yves Wargnies était un homme très apprécié dans le pays de Charleroi. Il était d’ailleurs l’un des meilleurs ambassadeurs de cette cité minière souvent trop décriée. "Il avait le don de transformer un moment banal en instant magique. C’était une machine à idées, un homme tolérant, une belle personne, drôle, il pouvait refaire le monde durant des soirées entières", déclare celle qui a partagé sa vie durant huit ans.

Les brocantes, le café Chez ta mère, Jean-Yves multipliait les projets pour sa ville de Charleroi.

Agnès, la sœur aînée de la victime, se souvient d’un rassembleur, d’un homme qui tirait les autres vers le haut. "Dans son bistrot, son plus beau projet, il a emmené un petit peu de tous ses projets précédents. Il cultivait l’âme de sa ville, mon frère était un fédérateur."

La maman de Jean-Yves se souvient que son fils poussait les autres à se surpasser, y compris elle, dans les moments difficiles: "Pour moi, il était exceptionnel. Il voulait être souffleur de verre, il est devenu souffleur de rêves."

50 plaintes pour menaces

Domenico Puddu, c’est tout l’inverse. Intolérant, parfois violent avec ses proches. L’homme a fait l’objet de multiples plaintes, d’arrestations, de condamnations dans le cadre de conflits avec ses voisins.

Du temps où il habitait la région de Manage (avant 1999) il a fait l’objet de près de cinquante plaintes déposées par son voisin pour des menaces avec armes.

Par contre, à son arrivée à la rue du Congo, il a sympathisé avec des voisins, lesquels gardent de lui de bons souvenirs.

Dès septembre 2015, il est entré en conflit avec Jean-Yves Wargnies, qui transformait un vieil hangar abandonné en loft...

Témoin direct de l’assassinat de Jean-Yves Wargnies, Christophe Bertelli est venu raconter la mort de son ami. Christophe Bertelli se trouvait dans la cour quand l’accusé a rejoint la victime, qui avait grimpé sur une échelle. "Je n’ai pas entendu de discussion mais j’ai été surpris par une première déflagration. Je comprends très vite qu’il s’agit d’un tir car Jean-Yves interpelle Domenico, lui disant qu’il a installé des caméras deux jours plus tôt et qu’il pourrait avoir des ennuis."

Ensuite, le voisin entre dans la cour, "armé, le bras tendu vers moi, Je me sens menacé. Lui semble surpris de me voir. Il repart et je monte sur le toit." Les deux amis prennent alors la décision d’appeler la police. Domenico Puddu réapparaît dans la cour et grimpe à l’échelle. "Il ouvre le feu en direction de Jean-Yves, qui se trouve à un mètre de moi. Je suis désorienté, j’ai peur. Je vois Puddu partir, il passe près de moi", a continué le témoin.

L’accusé a alors poursuivi la victime dans la rue du Congo, puis celle de Bayemont. "J’entends d’autres coups de feu. J’appelle la police", s’est remémoré Christophe Bertelli. Ce dernier remonte ensuite la rue du Congo. "Je vois Puddu réapparaître, mains en poche. Je me fige. Il m’apostrophe en me disant qu’il a abattu mon ami d’une balle dans la tête et me conseille de partir. Je l’entends dire à une voisine: “voilà, je l’ai tué, je vais aller en prison”."