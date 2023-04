Namur: la pièce "Kill Fiction" flingue les stéréotypes

De là à s’interroger sur le rapport qu’un petit garçon peut avoir face à ce genre de représentation du héros masculin, il n’y a qu’un pas que le comédien, auteur et metteur en scène a franchi avec Kill Fiction.

"Je ressens le besoin impératif, avec ce spectacle, de remettre tout ça à plat, explique David Nobrega. En grandissant, je me suis passionné pour les films de gangsters. Les personnages de ces films me fascinaient, ils étaient mon idéal de virilité. Pour être un homme, je devais leur ressembler. Malgré mes croyances, il y avait une incompatibilité avec ma véritable personnalité. En tant qu’homme, nous restons néanmoins des êtres sensibles, fragiles et bourrés d’émotivité. Le spectacle entend retourner ces stéréotypes de l’homme viril."

Entre Tarantino, Scorsese et De Palma

Sur scène, on retrouve six personnages aussi loufoques que demeurés, toujours prêts à sortir leur flingue à la moindre petite contrariété et à tirer tous azimuts. Planqués dans un entrepôt abandonné, ces gangsters de pacotille, à la fois attachants et émouvants, font figure, pour l’un, de looser, pour l’autre de bad guy, quand ce n’est pas de beau gosse lobotomisé rêvant de devenir tueur, simplement parce que ça ne manque pas de style.

Dans cette sorte de huis-clos où la tension et les invectives tutoient, à un rythme soutenu, les empoignades et les scènes burlesques maculées d’hémoglobine, les protagonistes tentent de débusquer la taupe qui se trouve dans leur groupe. Détournant sans vergogne les codes du cinéma de genre américain, Kill Fiction plonge les spectateurs dans un univers qui rappelle, sous bien des angles, celui de Quentin Tarantino, de Martin Scorsese ou Brian De Palma.

Avec Benjamin Torrini, Wilhem Baerdemaeker, Colin Javaux, Mathieu Fonteyn, Jonathan Simon et Émilien Vekemans.

"Kill Fiction": jusqu’au 15/04 à 20h30. Théâtre Jardin Passion – 39, rue Marie-Henriette. 0472 965 316 – info@theatrejardinpassion.be