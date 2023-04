Gosselies: dans les coulisses top secrètes de l’entretien des F16

Au cœur des énormes hangars de plusieurs milliers de mètres carrés et aussi propres qu’un showroom de voitures de luxe, des techniciens super-spécialisés fabriquent et réparent les pièces de ces avions militaires hors de prix. Dans les hangars, pas de place à l’improvisation. Chaque mécanicien connaît sa tâche sur le bout des doigts. La réputation et la fiabilité d’un avion, d’un savoir-faire et d’une armée en dépendent directement. Dans un secteur où la concurrence est certes restreinte mais féroce, il faut faire preuve d’innovation et maîtriser plusieurs savoirs, tant dans l’électronique que dans le façonnage à la main de pièces d’avions. "La maintenance d’un F16 est une maintenance assez particulière d’un avion très précieux et très rare. On ne fait pas seulement de la maintenance pour l’État belge, il y a d’autres clients étatiques. On est content d’avoir développé une expertise à haute technologie ici, dans les hangars de la Sabca. Il n’y a pas beaucoup de concurrence à posséder le savoir-faire qu’on trouve à Charleroi", confie Adrien Dolimont, ministre des Aéroports.

Si les F16 ont encore de beaux jours devant eux, l’arrivée des F35 est attendue dans les prochaines années, mais pas sur le site gosselien.

L’installation depuis de nombreuses années de la Sabca à Charleroi n’est pas innocente. Le patron du site Sabena Egineering, Daniel Baijot, mesure ses propos afin de ne pas trahir les secrets de l’entreprise de pointe. "Si on est basé ici depuis 70 ans, c’est pour de bonnes raisons, notamment pour la piste. Sans avoir une piste autorisant les “fighters” à se poser, c’est plus compliqué. Toutes les pistes ne l’autorisent pas. Nous sommes trois dans le monde à savoir faire ce que nous faisons. Il y a un site en Corée, un aux États-Unis et nous."

Parmi les activités de Sabena Engineering il y a également, sur un autre site, l’équipement de drones pour les faire voler afin de réaliser des inspections en mer notamment.

Avec 390 travailleurs, le développement est tel que l’entreprise est toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs. "Nous avons engagé 90 personnes l’année dernière et 60 doivent l’être cette année. Nous recherchons des électromécaniciens, des électriciens ou encore des tôliers." Le degré de compétence est tel que l’entreprise n’a d’autre choix que de recruter à l’étranger. "Ici, non seulement nous avons le top du top, mais nous veillons aussi à la formation du personnel. Cela prend de 3 à 4 ans."

Bien qu’on ne parle pas clairement de secret dans l’entreprise, le patron parle de classification et s’en tient là. La visite publique terminée c’est à huis clos que les grands patrons poursuivent l’entretien avec les visiteurs du jour.